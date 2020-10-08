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Aktüel Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı
Aktüel

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:57:55 -
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı

BERDE (AA) - Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde kentindeki bir restoran ile evleri vurması sonucu 6 sivil yaralandı.

Ermenistan güçlerinin, işgal ettikleri Dağlık Karabağ'dan Berde kentine fırlattıkları füzeler, bir restoran ile ona yakın 2 eve isabet etti.

Kadim Berde adındaki restoranın bahçesine 2'den fazla füzenin düşmesi sonucu, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Restorandan kısa bir mesafede yer alan 2 evin yakınına da füzeler düştü ve burada bulunan 2 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim merkezlerine yönelik füze ile yaptığı saldırıda, başta restoran olmak üzere evlerde büyük hasarlar oluştu. Saldırıda park halinde olan 2 araç da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin top atışları sonucu bugün Azerbaycan'ın Goranboy ilinde 1 sivil hayatını kaybetmişti. Goranboy'un yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Gence de füzelerin hedefi olmuştu.

Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 31'e çıkmıştı.

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