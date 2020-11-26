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Dünya Ermenistan Meclisi karıştı
Dünya

Ermenistan Meclisi karıştı

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında mücadeleye dayanamayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi kabul etmesi, Ermenistan sokakalrından sonra meclislerini de karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:25:00 -
Ermenistan Meclisi karıştı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında kaybederek işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi kabul eden Ermenistan'da sular durulmuyor.

Mecliste Azerbaycan tartışması

Ermenistan sokaklarından sonra şimdi de Ermenistan Meclisi karıştı. Bugün düzenlenen oturumda Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan'ın konuşmasına sert tepki veren Mikael Melkumyan kavganın fitilini ateşledi. Danielyan, Karabağ Savaşı'nın kaybedilmesinde Paşinyan'ın sorumluluğu olduğunu söyleyince iki vekil arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.

Ermeni vekiller Danielyan ile Melkumyan'ın kavgasını Ermenistan Meclisi'nin güvenlik personeli ayırdı.

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