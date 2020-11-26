Ermenistan Meclisi karıştı
İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında mücadeleye dayanamayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi kabul etmesi, Ermenistan sokakalrından sonra meclislerini de karıştırdı.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında kaybederek işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi kabul eden Ermenistan'da sular durulmuyor.
Mecliste Azerbaycan tartışması
Ermenistan sokaklarından sonra şimdi de Ermenistan Meclisi karıştı. Bugün düzenlenen oturumda Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan'ın konuşmasına sert tepki veren Mikael Melkumyan kavganın fitilini ateşledi. Danielyan, Karabağ Savaşı'nın kaybedilmesinde Paşinyan'ın sorumluluğu olduğunu söyleyince iki vekil arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.
Ermeni vekiller Danielyan ile Melkumyan'ın kavgasını Ermenistan Meclisi'nin güvenlik personeli ayırdı.