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Dünya Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da 27 yıl sonra ezan sesleri yükseldi
Dünya

Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da 27 yıl sonra ezan sesleri yükseldi

Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da Azerbaycan askerleri kent merkezine giriş yaparak Azerbaycan bayrağını dikti. Ermenistan tarafından harabeye dönen Ağdam'da bulunan camide 27 yıl sonra ilk ezan okundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:09:00 -

Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi.

Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı. Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.

27 yıl sonra ilk ezan okundu

Şehre giren askerlerin komutanı, caminin önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Ağdam ili işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan bayrağı Ağdam kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

Daha sonra camide 27 yılın ardından ilk ezan okundu, cuma namazı kılındı.

Caminin minaresinden çekilen görüntülerde neredeyse tek sağlam binası kalmayan şehrin harabe ve ıssız durumda olduğu dikkati çekiyor. Minareleri ve ana yapısı sağlam kalan cami ise bakımsız durumda.

20 Kasım itibariyle Ermenistan Ağdam'dan çekildi

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri, 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

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