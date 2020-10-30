Ermenistan işgalin bedelini ağır ödüyor! Cepheye gitme sırası onlarda

Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı harekat aralıksız devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, bölgedeki operasyonlarını planlandığı biçimde başarıyla sürdürüyor.

Kadınları askere almaya başladılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan ise artan asker açığını karşılayabilmek için ülkedeki kadınları askere almaya başladı. Verecekleri eğitimler sonrasında kadınlardan birlikler oluşturmayı amaçlayan Ermenistan, asker açığını bu şekilde kapatmayı amaçlıyor.

Paşinyan'ın eşi de cepheye gideceğini duyurmuştu

Birkaç gün önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakopyan, Dağlık Karabağ'ı savunmak için askeri eğitim alıp birkaç gün sonra cepheye gideceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Anna Hakopyan, "Aralarında şahsımın da bulunduğu 13 kadın, askeri eğitimlere başlıyor. Birkaç gün sonra vatan sınırlarımızı korumaya gideceğiz. Vatanımızı ve haysiyetimizi düşmana teslim etmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.