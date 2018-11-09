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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Erdoğan ile konuşmak için çok hevesli

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İsviçre ve Fransız kanallarına daha önce verdiği bir röportaj sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi ile ilgili bir soruya nasıl ve neden böyle bir cevap verdiğini anlattı.

09 Kasım 2018 Cuma 21:19
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Erdoğan ile konuşmak için çok hevesli

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, o zamanki röportajı sırasında Ermenistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili ayrı bir açıklama yapmadığını, bu tür açıklamaların Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ve hükümet kanadından gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sarkisyan, "Verdiğim bir röportaj sırasında gazeteci bana aniden bir soru sordu. Soru basitti ve ‘eğer şimdi karşınızda (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olsaydı neler söylerdiniz' şeklindeydi. Ben de sabah olduğu için ‘Günaydın' ve bir Ermeni gibi, ‘Konuşacak şeylerimiz var' derdim" diye konuştu.

Bunun siyasi bir açıklama olmadığını söyleyen Sarkisyan, şu anda devlet başkanı koltuğunda oturan bir Ermeni'nin tutumu olduğunu kaydetti.

Daha önce küstah bir açıklama yapmıştı

Sarkisyan daha önce İsviçre'nin RTS televizyonuna verdiği röportajda Ermenistan'ın bir gün Türkiye'yi affedebileceğini, fakat bu özrün ancak Türkiye'den gelecek pişmanlık ve itiraf açıklamasının ardından gelebileceğini küstahlığında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:19
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