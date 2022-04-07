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Dünya Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 10:15:00 -
Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 6 Nisan akşam saatlerinde Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu, gereken önlemlerin alındığı kaydedildi

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