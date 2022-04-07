Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 6 Nisan akşam saatlerinde Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu, gereken önlemlerin alındığı kaydedildi