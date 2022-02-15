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Dünya Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan'ın Kelbecer ve Tovuz şehirlerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 12:22:00 -
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, dün yerel saatle 18.45’den başlayarak, Kelbecer illinin Bermagbine yerleşkesinde bulunan Azerbaycan Ordusu mevzilerine hiçbir sebep olmadan ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, bugün 01.40 sularında ise Tovuz ilinin Ağbulag yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin de Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı ve Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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Yorumlar

Vatanperver

Ermeni deil mi guven olmaz bu hainlere yunan ve ermeniler iki hain millet
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Ömer

Yine kaşınıyorlar belalarını arıyorlar bunlar uslanmaz .
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