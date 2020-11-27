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Dünya Ermeniler Paşinyan'ın önünü kesti! Polisler zor kurtardı
Dünya

Ermeniler Paşinyan'ın önünü kesti! Polisler zor kurtardı

Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ hezimetinden sonra ülkesinde zor günler yaşayan Paşinyan, Ermeni vatandaşları tarafından arabasının önü kesildi. Polislerin zor kurtardığı Paşinyan'a istifa çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:26:00 - 2020-11-27 00:31:17

Azerbaycan’da yıllardır süren işgalin sona erdirilmesinin sevinci yaşanırken, Ermenistan tarafında ise öfke ve üzüntü var. Anlaşmayı büyük bir hezimet olarak gören Ermeniler Paşinyan'ın konvoyunun önüne kesti ve savaşın kaybedilmesini nedeniyle Paşinyan'ı hesap vermeye çağırdı. Protestocular ayrıca Paşinyan'ı istifaya davet etti.

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 288 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasının ardından Ermenistan'da sular durulmuyor.

Paşinyan'ın önünü kestiler

Azerbaycan ile yapılan anlaşmayı büyük bir hezimet olarak gören bir grup Ermeni Paşinyan'a ait konvoyun önüne keserek Paşinyan'dan hesap vermesini istediler. Protestocular ayrıca Paşinyan'ı istifaya davet etti.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile yapılan ateşkesi ilan etmesiyle Ermenistan'ın işgal edilen topraklardan çekilmesi kesinleşmiş oldu. Ulusa sesleniş konuşmasında varılan ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Paşinyan, siyasi kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.

2018'de başbakan seçildi

Paşinyan, 2018'de dönemin siyasi iktidarına karşı ülke çapında artan yolsuzluk ile siyasi yozlaşmanın sona erdirilmesi ve daha demokratik bir ülke talebiyle yapılan geniş çaplı protestoların lideri olarak ön plana çıkmıştı. 2018'in aralık ayında yapılan seçimlerde, liderlik ettiği bloğun oyların yüzde 70,4'ünü almasının ardından Nikol Paşinyan meclis tarafından başbakan seçilmişti.

Paşinyan'ın hatası ne oldu?

Paşinyan geçmiş yönetimlerin yaptığı yanlışları yapmayacağını vaat etmiş, kronikleşen yolsuzlukla mücadelede kararlı olacağını belirtmiş ve Ermenistan'ı daha şeffaf bir ülke haline getireceğini iddia etmişti. Ancak Paşinyan'ın bu süreçte geçmiş yönetimlerin yaptığı hatalara düştüğü ve vaat ettiği reformları gerçekleştiremediği iddia ediliyor.

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