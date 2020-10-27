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Gündem Ermeni terörü dünyayı tehdit ediyor
Gündem

Ermeni terörü dünyayı tehdit ediyor

Ateş hattına ilişkin Akit’e konuşan Azerbaycanlı Milletvekili Tahir Mirkişili, “Karabağ’da ortaya çıkan terör yanlısı hareketler dünyayı tehdit ediyor. Buna son verilmesi tüm dünyanın istikrarı ve gelişimi için önemlidir. Azerbaycan BM kurallarına göre davranıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:26:00 -
Ermeni terörü dünyayı tehdit ediyor

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomik Politika, Sanayi Ve İş İstihdam Komitesi Başkanı, Milletvekili Tahir Mirkişili, Karabağ’daki çatışmalar konusunda dünyayı uyardı. Mirkişili, şunları kaydetti: “Karabağ’da ortaya çıkan ayrıştırıcı ve terör yanlısı hareketler şuan dünyayı tehdit eden hareketler arasındadır. O yüzden Dağlık Karabağ’da ayrıştırıcılık ve terör hareketlerine son verilmesi tüm dünyanın istikrarı ve gelişimi için önemlidir. Azerbaycan BM’nin verdiği kararlara uygun olarak kendi topraklarını işgalden kurtarıyor, işgalci Ermenistan ordusunun topraklarımızı terk etmesini sağlıyor. Güney Kafkasya’da barışın, yasaların yüceliğinin temini demek tüm Avrasya bölgesinin istikrarını sağlamak demektir.”

Karabağ SSCB’yi bile dağıttı

Sorunun çözümünün Avrasya bölgesi için büyük önem arz ettiğini belirten Mirkişili, “Kıtadaki çatışmalardan en uzun süre devam edeni Karabağ’dır. SSCB’nin dağılmasında da en önemli etkenlerdendir. Sorunun çözümü, her daim bölgede istikrarın ortadan kalkması yönünde oyunlar kuran dış güçlerin de bölgeden çekilmesiyle sonuçlanacaktır” dedi.

Türk dünyasının gücü artar

Mirkişili, şöyle devam etti: “Bu sorunun çözümüyle Türk dünyasının da gücü artacaktır. Bir millet iki devlet prensibiyle faaliyet gösteren kardeş Türkiye’yle Azerbaycan kendi küresel projeleriyle bölgenin gelişiminde önemli etken olacaklardır.

Türkiye’nin rolü büyük

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı saldırgan tutumunun karşılığının alınmasında her daim Azerbaycan’ın yanında olan Türkiye’nin politik ve askeri liderlerinin net ve isabetli beyanları, Azerbaycan için çok büyük destektir. Bu birliğin önemli bir güce dönüşmesi Türk dünyasının bölgede adaletin sağlanmasında önemli misyona sahip olacağının habercisidir. Türk birliği her zaman adaletten ve istikrardan yana olmuştur. Şu an bölgemiz için en önemli şey adalet ve gelişimdir.”


Yeni Akit Gazetesi
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