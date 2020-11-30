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Gündem Ermeni savaşçı Karabağ'da yaşadıkları hezimeti böyle anlattı: Avlanan kurt gibiydiler
Gündem

Ermeni savaşçı Karabağ'da yaşadıkları hezimeti böyle anlattı: Avlanan kurt gibiydiler

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zafer gündemdeki yerini koruyor. Yaşadıkları hezimeti anlatan bir Ermeni savaşçı, "Azerbaycan askerlerinin gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:54:00 -
Ermeni savaşçı Karabağ'da yaşadıkları hezimeti böyle anlattı: Avlanan kurt gibiydiler

Fransa'dan Dağlık Karabağ'a savaşmaya giden bir Ermeni savaşçı, Erivan Today kanalında çatışmalarda yaşadıklarını anlattı.

Azerbaycan askerlerinin genelde gece ve sisli havalarda baskın düzenlediğini belirten Ermeni savaşçı, "Ne zaman geldiklerini bilmek için siperlerin önüne patates cipsi döktük. Onların gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik" dedi.

Ermenistan askerlerinin savaşmaktan kaçtığına yönelik eleştirilere tepki gösteren Ermeni savaşçı, "1500 kişilik ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar, bizi eleştiriyorlar. Evet kaçıyorduk, zira kaçmasaydık kesinlikle ölecektik" ifadelerini kullandı.

Şuşa'da yaşanılan çatışmalardan da bahseden Ermeni savaşçı "Onları yolda bekledik ancak bir baktık ki aramızdalar. Korkunç bir savaştı. Karabağ'ı kurtarmak için tekrar savaşacağımızı söylüyorlar. Bu çatışmaları gören asker veya subaylar Karabağ’da bir daha savaşmak istemiyor" şeklinde konuştu.

 

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