  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi istihbaratının etkisizliği nedeniyle Karabağ'da yenilgiye uğradık" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:53:00 -
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, Karabağ savaşı hakkında Sputnik Armenia'ya açıklamalarda bulundu. Bağdasaryan, Ermenistan yöneticilerinin zafere kesin gözle bakması ve kötü analizler neticesinde mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yenilginin nedenleri arasında askeri düzensizliğin de olduğunu bildiren Bağdasaryan, "Askeri alanda net bir kontrol sistemi yoktu. Bundan dolayı Ermenistan Güvenlik Konseyi işlevlerini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Türk-Azerbaycan tatbikatları savaşı tetikledi

Nahçıvan sınırında büyük ölçekli Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarının savaşı tetiklediğini söyleyen Bağdasaryan, "Düzgün bir analiz yapılmadı. Halkın tepkilerinin azaltmak ve istikrarsızlığın artmasını önlemek için Ermenistan'da erken seçim yapılması lazım. Bu başarısızlıktan sonra hükümete güvenmek mümkün değil" dedi.

Ulusal çıkarlara ihanet

Öte yandan ülkedeki diğer güvenlik uzmanları, Ermenistan'daki siyasi krizin, 10 Kasım gecesi imzalanan barış antlaşmasının ardından başladığını belirterek bu anlaşmanın ulusal çıkarlara ihanet olduklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!
Gündem

Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Meis Adası’nın yanındaki Kara Ada ve Fener Adası Yunanistan’a ait değildir" başlıklı müthiş bir çalışmaya im..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay