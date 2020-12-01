Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, Karabağ savaşı hakkında Sputnik Armenia'ya açıklamalarda bulundu. Bağdasaryan, Ermenistan yöneticilerinin zafere kesin gözle bakması ve kötü analizler neticesinde mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yenilginin nedenleri arasında askeri düzensizliğin de olduğunu bildiren Bağdasaryan, "Askeri alanda net bir kontrol sistemi yoktu. Bundan dolayı Ermenistan Güvenlik Konseyi işlevlerini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Türk-Azerbaycan tatbikatları savaşı tetikledi

Nahçıvan sınırında büyük ölçekli Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarının savaşı tetiklediğini söyleyen Bağdasaryan, "Düzgün bir analiz yapılmadı. Halkın tepkilerinin azaltmak ve istikrarsızlığın artmasını önlemek için Ermenistan'da erken seçim yapılması lazım. Bu başarısızlıktan sonra hükümete güvenmek mümkün değil" dedi.

Ulusal çıkarlara ihanet

Öte yandan ülkedeki diğer güvenlik uzmanları, Ermenistan'daki siyasi krizin, 10 Kasım gecesi imzalanan barış antlaşmasının ardından başladığını belirterek bu anlaşmanın ulusal çıkarlara ihanet olduklarını bildirdi.