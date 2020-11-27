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Dünya Ermeni generalden bomba açıklama: Paşinyan'ın ruhsal sorunları var
Dünya

Ermeni generalden bomba açıklama: Paşinyan'ın ruhsal sorunları var

Ermenistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Movses Hakobyan, Nikol Paşinyan'ın kendisini hedef alan açıklamalarına cevap verdi. Hakobyan, "Paşinyan zihinsel bozukluklardan muzdarip. Ordunun ve savaşın ne olduğunu bilmiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:09:00 -
Ermeni generalden bomba açıklama: Paşinyan'ın ruhsal sorunları var

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Albay General Movses Hakobyan, Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildikleri ve Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuna verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğununa dair itiraflarda bulunmuştu.

İtiraflarının ardından hakkında soruşturma açılan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından eleştirilen Hakobyan, kendisine yönelik suçlamalara cevap verdi.

"Paşinyan'ın ordu hakkında bilgisi yok"

Paşinyan hakkında konuşan Ermeni general, "Nikol Paşinyan'ın ruhsal sorunları var, hasta. Ordunun ne olduğunu ve ne zaman savaşılması gerektiğini bilmiyor. savaşın ne olduğunu da bilmiyor" dedi.

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