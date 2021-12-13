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Spor Ermeni futbolculardan skandal! Sahaya böyle çıktılar
Spor

Ermeni futbolculardan skandal! Sahaya böyle çıktılar

Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, futbol karşılaşmasına çıkarken Azerbaycan bayrağına bastı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:02:00 -
Ermeni futbolculardan skandal! Sahaya böyle çıktılar

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan kuvvetlerini sahadan silerek tekrar yurt edindiği Hocavend'de oynanan amatör bir futbol karşılaşmasında yaşanan kışkırtıcı olay tepki çekti.

Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı.

Ermenistan kuvvetleri, savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçarken, Ermeni amatör futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.

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Yorumlar

Ali Veli

“Kiskirtici”?
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