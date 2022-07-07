Erman Toroğlu'ndan sıradışı tepki! Ağzını bakın kimin için bantladı
A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, teknik direktör Şenol Güneş'e tepki göstererek ağzını bantladı.
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un eski kalecisi, Milli takımlar eski teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Yeni yazdığı kitapla ilgili Şenol Güneş'in "susmasını istediğini" ifade eden Erman Toroğlu ağzını bantladı.
Erman Toroğlu, "Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim" ifadelerini kullandı.