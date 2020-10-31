Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler

Galatarasay-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan eski hakem ve spor yazarı Erman Toroğlu, "Fatih Terim sallıyor ama Fenerbahçe üstüne koyarak gidiyor. Sen de top oynat takımına 'Galatasaray geliyor' desinler. Beşiktaş ve Galatasaray böyle sallanırsa, Fenerbahçe şampiyon olur deniyor. Sizi iyi olun, sizi konuşalım." dedi.

Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Galatasaray kötü, Ankaragücü ondan kötü. İlk defa Saracchi ile çizgiye indiler ve arkada boş kalan Babel golü yaptı. Zaten bir tane Ankaragücü'nün pozisyonu vardı, onun dışında bir şey yoktu. Galatasaray çizgiye hiç inmedi, cepheden orta yaptı. İlk defa çizgiye indiklerinde de gol geldi. Ancak çok kötü bir maç. Yayına çıkmadan ne konuşacağımızı düşündüm.

Galatasaray'ın iyi oynadığı maç yok

Bu sene Galatasaray'ın iyi oynadığını görmedim. Fatih Terim maçtan önce ne demek istedi anlamadım. İnşallah iyi oynayacağız diyor ama bunu iyi oynatacak adam sensin. Yönetimle neyi paylaşamıyorlar? Bir kulüp için en zor işlerden biri.

İki taraf da seyirciye oynuyor. Galatasaray ne olur bilmiyorum ama iyi olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olarak gösterilmesine Fatih Terim sallıyor ama Fenerbahçe üstüne koyarak gidiyor. Sen de top oynat takımına 'Galatasaray geliyor' desinler. Beşiktaş ve Galatasaray böyle sallanırsa, Fenerbahçe şampiyon olur deniyor. Sizi iyi olun, sizi konuşalım.

Trabzonspor kötü gidiyor sürpriz değil. Başkanları böyle konuşursa böyle olur. Trabzonspor yeni teknik direktörünü de iyi seçemezse, devre arası başkanla beraber giderler.

Galatasaray, Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli'yi neden arasın? Kimsenin kimseyi arayacak hali yok! Ben Fatih Terim'i arıyorum. Fatih Terim önce kendine, sonra başkalarına bakacak.