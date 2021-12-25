Erman Toroğlu'ndan flaş çağrı: Bunlara şeref madalyası verilmeli
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Antalyaspor devre arasında sarı kırmızılı taraftarlar için 'Helal olsun' yorumunda bulundu.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu, "İstanbul'da hava epey soğuk. Bu Galatasaray'ı izlemeye giden taraftarlara yönetim şeref madalyası vermeli. Helal olsun. Bunlar taraftar" dedi.
Galatasaray- Antalyaspor maçının ilk yarısını A Spor ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı yönetime çarpıcı bir çağrıda bulundu.
'Helal olsun'
Erman Toroğlu yaptığı yorumda, "İstanbul'da hava epey soğuk. Bu Galatasaray'ı izlemeye giden taraftarlara yönetim şeref madalyası vermeli. Helal olsun. Bunlar taraftar." ifadelerini kullandı.