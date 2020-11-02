Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri! Biri panik atak hastası, diğeri alkolik

Yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlıların yıldızı Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i sert bir dille eleştirdi.İşte Toroğlu'nun sözleri;Bazı şeyler konuşulursa halledilir, bazı şeyler konuşulmazsa halledilmez. Şenol Hoca iki yıl önce yakın bir arkadaşıma Oğuzhan Özyakup'un panik atak hastası olduğunu, ilaç kullandığını ve destek olunması gerektiğini söylemiş. Adem Ljajic'in de alkol problemi olduğunu söylemiş. Nereye kadar bunları bekleyeceksin?

"Bunları gönderin"

İnsanlar bunları televizyonda konuşamıyor. Ben bunları çok kişiden duydum ve büyük ihtimalle gerçek. Bunları gönderin o zaman, ne bekliyorsunuz?

"Neden konuşmuyorlar?"

Şimdi ben bunları söyledim, benden sonra konuşacaklar. Çok kişi biliyor ama konuşmuyorlar. Neden konuşmuyorlar? Kibarca söylüyor, ben direk söylüyorum.

"Rezalet, iğrenç!"

Yeni Malatyaspor takım mı? Rezalet! Ben böyle bir kötü takım görmedim, iğrenç! İlk yarıdaki Yeni Malatyaspor rezaletin üstünde bir takım.

Sergen Hoca, "Adem Ljajic, bana hazır gelsin, gerisi beni ilgilendirmiyor" diyor. Sergen Yalçın başarılı olmak istiyor. Beşiktaş'tan sonra Yeni Malatyaspor'a, Antalyaspor'a gitmek istemiyor, hedefleri var. Sergen Yalçın "Kalan sağlar bizimdir" diyerek yoluna devam ediyor. Başkanla sıkıntıları oldu. Ben teknik adama inanırım. Sergen Hoca geldiğinde iyi işler yaptı, şimdi de bahane üretme şansı yok. Başkan gelirken ne dedi bilmiyorum ama Sergen Yalçın'ı tanıyorum.