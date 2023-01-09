Erman Toroğlu öyle bir yorum yaptı ki... Ortalık fena karışacak!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Kadıköy'de oynanan maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da maç sonu büyük bir sevinç yaşanırken, Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Altay Bayındır'ı protesto etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu da milli kalecinin sarı - lacivertli takımdaki kariyerinin son bulduğunu dile getirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Dev derbi sosyal medyada geniş yer bulurken, Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarının performansına eleştiri geldi.

Toroğlu, A Spor canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Altay Bayındır'ın Fenerbahçe kariyerinin bittiğini iddia etti. İşte o sözler...

"Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış, öyle bir takım sahaya sürdü ki herkes şaşırdı. Orta sahayı çok güçlü tutup, ileride çok hızlı adamlarını kullandı. Orta sahayı zaman zaman 5'li yaptı, bazen 3'lü yaptı. Fenerbahçe'nin savunması zaten 3'lü ve ağır. Bunu iyi kullandı Okan Hoca."

"Seyirci de iyiydi ama bir şeyi beğenmedim ben seyircide. Kaleciye top gelince yuhlarsanız başka kaleci alacaksınız o zaman. Altay Fenerbahçe'de bundan sonra bitmiştir. Antrenör alkışlayın falan dedi ama bu pozisyonda bir kaleci Fenerbahçe'de oynayamaz artık. Kesin olmaz."

"Fenerbahçe bir kaleci bulacak, yedeği oynatacak neyse. Altay artık Fenerbahçe'de de durmaz. Kaptan falan bilmem ben. Her topta ıslıklanan kaleci bu dakikadan sonra onun da duracağını zannetmiyorum. Türkiye de olur Avrupa'da da olur."

"Alex yuhalanmıştı ama Alex, Alex'ti. Altay, Altay değil daha. Alex'i ben Fransa'da mini Dünya Kupası'nda izlemiştim. Orada büyülenmiştim Alex'ten. Alex yuhalansa bile oynadığı futbolla o kramponları yuhalayanların ağzına sokar, sonra da gidip heykelini dikersin. Altay daha yavru, yeni çıkıyor. Kaldıramaz onu. Artık köprüleri attı ve bitti."

"3-0 Fenerbahçe için kendi evinde ağır sonuç. Lig bitmeden sondan bir önceki maç Galatasaray'ın stadında olacak şimdi. Sağından solundan arkasından önünden bakıyorum maça, Galatasaray yüzde 100 hak etti."