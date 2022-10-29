Erman Toroğlu öyle bir yorum yaptı ki... Ortalık fena karışacak!

3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kazanarak derin bir nefes aldı. Karşılaşma sonrasında maçı yorumlayan spor yorumcularından Erman Toroğlu tarafından ortaya atılan iddia sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Hakemin Fatih Karagümrük'e gösterdiği kırmızı kart hakında flaş ifadeler kullanan Toroğlu'nun sözleri maçın önüne geçti.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'nun yaptığı yorumlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Maçın hakeminin gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu vurgulayan Toroğlu'na Galatasaray taraftarından tepki geldi.

"MAÇA GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Toroğlu'nun yorumlarından sonra isyan eden Galatasaray taraftarı, "Maça gölge düşürdü. Birinci dakikadan itibaren karşılaşmanın hakimi zaten bizdik. Hakkımızı yiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

"Karagümrük'ten oyuncu atılana kadar iki tarafın da birbirlerine bir etkinliği yok. Ama Karagümrük eksik kalınca G.Saray'ın özellikle ikinci yarıda bariz üstünlüğü meydana çıkıyor. Çok da gol pozisyonuna girdiler ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdılar. Sen bu kadar rahatça pozisyona girip atamıyorsan, işin zor. Karagümrük'ün orta sahada olumlu işler yapan ismi Borini'ydi. G.Saraylılar bu oyuncu konusunda derslerine iyi çalışmışlar. Sert hamlelerle durdurdular, hakem de bunu seyretti. Takım da bir kişi eksik kalınca, onun da bir etkinliği kalmadı. Kırmızı kart pozisyonuna gelince... Hakem pozisyonu net gördü ve sarı verdi. VAR çağırdı, kartın rengi kırmızıya döndü. Ama bu kırmızıdan kimsenin gönlü rahat değildi. Neden?

Karagümrüklü futbolcunun ayağı, G.Saraylı futbolcunun bileğine geliyor, burası doğru. Amma velakin; Karagümrüklü oyuncunun G.Saraylı oyuncuya gelen ayağı değil de, öteki ayağı sabit kalsaydı, ben bu işte 'kasıt var' derdim. Ama daha pozisyona girerken Karagümrüklü oyuncunun rakibe basmadığı ayağı kaydı ve bütün kontrolünü kaybetti. Tamamen istemeyerek geldi. Taban kasıtlı gibi yorumlandı ancak değildi!.. Bence sarı kafiydi. Aynı olay ikinci yarıda G.Saraylı oyuncunun başına geldi. O da kaydı, hakem ona sarı kart gösterdi. İkisini yan yana koyduğumuzda arada fazla bir fark yok. Hep şunu derim, artık hakemlerin sahada etkinliği kalmadı. Yardımcılar zaten zurnanın son deliği oldular. Maçlara VAR damgasını vuruyor. Şunu net söyleyebilirim; Türkiye'ye hakem değil, VAR hakemi getirilmeli. En az da 1.5-2 sene eğitim yaptırılmalı ve VAR hakemi yetiştirilmeli. Yoksa bu elimizdeki VAR'larla işimiz zor. Çünkü bu VAR'ların hakemlikleri de kötüydü zaten. Onlara bu yüzden "Gelin sizi VAR yapalım" dediler. Yani, "Üstünüze göre ceket uyduramadık, bari pantolon verelim" dedikleri için böyle hayırlı (!) işler oluyor. Şunu da söyleyeyim.. G.Saray'da Kerem, uzun zamandır sallanıyor. Eğer öncelikli oyuncu kim olmalı derseniz, Yunus derim. Hele şu aşamadan sonra..."