  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erman Toroğlu fena yakalandı: Hocam...
Spor

Erman Toroğlu fena yakalandı: Hocam...

Eski hakem ve aynı zamanda spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun sarhoş olduğu anlara ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:43:00 -

Sosyal medyada bir futbolsever, Erman Toroğlu ile yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı. Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu'nun zor anları sosyal medyada gündem oldu. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemedi ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.

Kabul etmedi

Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını istedi. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirdi.

Açıklama yapmadı

Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Ekonomi

İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı..
Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...
Siyaset

Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile 30 Kasım'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği idd..
Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay