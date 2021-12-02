Erman Toroğlu fena yakalandı: Hocam...
Eski hakem ve aynı zamanda spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun sarhoş olduğu anlara ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler gündeme oturdu.
Sosyal medyada bir futbolsever, Erman Toroğlu ile yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı. Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu'nun zor anları sosyal medyada gündem oldu. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemedi ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.
Kabul etmedi
Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını istedi. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirdi.
Açıklama yapmadı
Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.