Erman Toroğlu fena yakalandı: Hocam...

Sosyal medyada bir futbolsever, Erman Toroğlu ile yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı. Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu'nun zor anları sosyal medyada gündem oldu. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemedi ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.

Kabul etmedi

Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını istedi. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirdi.

Açıklama yapmadı

Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.