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Spor Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu
Spor

Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 yenildiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 02:15:00 -

Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, 6 hafta sonunda 8 puanla 11. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılıların, Kayserispor'a 3-0 yenildiği maçı A Spor ekranlarında yorumlayan Erman Toroğlu, Terim'e çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Fatih Terim, gizli kulüp başkanı"

Galatasaray zavallı top oynadı yalnız sürpriz değil. Bir adam her işi yapamaz. Fatih Terim, hem takımın teknik direktörlüğünü yapayım, hem de kulübü idare edeyim diyor, son 1 senedir de onu yapıyor. Geçen yönetime yapmaya kalktı, anlaşamadılar, bu yönetim zaten yapıyor. Ya teknik adamlık yap, ya gel kulüp başkanlığı yap. Fatih Terim, gizli kulüp başkanı şu anda, bana yöneticiler hayır diye söylesinler. Hem teknik direktörlük, hem başkanlık götüremezsin, bu kadar basit, net.

"Kayserispor ilk kez galatasaray'a 3 attı"

Fatih Terim hakikaten tarih yazıyor, Kayserispor ilk kez Galatasaray'a 3 attı. Kayserispor, evinde Galatasaray'a karşı ilk galibiyetini aldı.

"Galatasaray takımının içi huzursuz"

Muslera kendisine ne diyecek, yine yaptı 3 tane olay, uzun yıllardır Muslera'yı böyle görmedim. Galatasaray takımının içi huzursuz.

"Dua etsinler 5 olmadı"

Avrupa'da çok koştular, bu maç... Kayserispor, defansta, ileride, geride çok iyi hazırlanmış. Takım Hikmet'in dediklerini iyi yaptı, dua etsinler 5 olmadı, ilk yarıda ayağı kaydı oyuncuların, 4, 5 olurdu.

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