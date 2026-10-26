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Biyografi Erman Çete kimdir, kaç yaşında ve nereli? SPK eski daire başkanı Erman Çete neden tutuklandı?
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Erman Çete kimdir, kaç yaşında ve nereli? SPK eski daire başkanı Erman Çete neden tutuklandı?

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Erman Çete kimdir, kaç yaşında ve nereli? SPK eski daire başkanı Erman Çete neden tutuklandı?

Sermaye piyasalarının ve ekonomi gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Erman Çete kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu ve neden tutuklandı soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) kritik daire başkanlığı görev üstlenen ve son olarak özel sektörde hukuki danışmanlık yapan Erman Çete'nin eğitim hayatı, kariyeri ve hakkındaki adli sürece dair tüm detaylar haberimizde...

Erman Çete, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde işletme, ekonomi ve hukuk alanlarında eğitim almış finans ve hukuk uzmanıdır.

Başarılı akademik geçmişiyle dikkat çeken Çete'nin mezuniyet ve eğitim bilgileri şu şekildedir:

Lisans (İşletme): 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Yüksek Lisans (Ekonomi): 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans (Hukuk): 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek hukuk eğitimi almıştır.

 

Erman Çete'nin Kariyeri ve SPK’daki Görevleri

Profesyonel meslek hayatına 2010 yılında kamu bünyesinde adım atan Erman Çete, Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) uzun yıllar üst düzey yöneticilik ve daire başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

2010 - 2019: SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi bünyesinde meslek hayatına başladı.

2019 - 2021: SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2021 - 2024: SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

2024 ve Sonrası: Kamudaki görevinden ayrıldıktan sonra CLA Partners Hukuk Bürosu bünyesinde halka arz projelerinde ve finansal hukuk alanında danışmanlık hizmeti verdi.

SPK Eski Daire Başkanı Erman Çete Neden Tutuklandı?

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ve borsadaki usulsüzlüklere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturması kapsamında adli adımlar atıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan SPK eski Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Erman Çete, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakemliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Çete'nin mal varlığına tedbir konulmasına da karar verildi.

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