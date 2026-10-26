Erman Çete kimdir, kaç yaşında ve nereli? SPK eski daire başkanı Erman Çete neden tutuklandı?

Sermaye piyasalarının ve ekonomi gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Erman Çete kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu ve neden tutuklandı soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) kritik daire başkanlığı görev üstlenen ve son olarak özel sektörde hukuki danışmanlık yapan Erman Çete'nin eğitim hayatı, kariyeri ve hakkındaki adli sürece dair tüm detaylar haberimizde...