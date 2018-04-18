Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Erken seçim piyasayı rahatlattı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Erken seçim piyasayı rahatlattı" ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:40
"Erken seçim piyasayı rahatlattı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılmasına ilişkin kararı olumlu değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Erken seçim kararı ile ekonomide rahatlama hemen kendini gösterdi. Dolar düştü borsa yükselişe geçti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yeni dönemde 600 milletvekilinin seçileceğini ve her adayın ortalama 100 bin lira harcama yapacağını ve biranda sadece adaylardan piyasalara 12 milyarın üzerinde bir sıcak para gireceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Erken seçim kararının ardından posterciden, lokantacıya, reklamcıdan matbaacısına, otelciden, taksiciye ve konfeksiyoncuya kadar bütün sektörler harıl harıl çalışıp herkes payına düşeni alacak. Piyasalardaki belirsizlik ve durgunluk da böylece kalkmış olacak. Seçim harcamaları ile piyasalar canlanacak. Başta başkent Ankara olmak üzere ülke genelinde büyük bir canlılık yaşanacak. Esnaf ve Sanatkarlarımız da bu canlılıktan payını alacak. Her adayın 100 bin liranın üzerinde harcama yapacağı düşünülürse piyasalara biranda 12 milyarın üzerinde sıcak para girecek" diye konuştu. - ANKARA

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:40
  1. Ankara
  2. HABERLER
  3. tesk
  4. erken seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan'da protestolar büyüyor! 72 gözaltı
    1. Ermenistan'da protestolar büyüyor! 72..
    2. NATO’ya F-35 resti
    3. "Futboldan gelmeyen paralar ile..
    4. Çin, Tayvan Boğazı'nda gözdağı verecek
    5. Devlet Bahçeli'den "seçim" açıklaması
    6. Son dakika: Erken seçim kararı yabancı..
    7. Seçimler ikinci tura kalırsa ne olur?
    8. Bahçeli'den erken seçim mesajı!
    9. CHP mızıkçılığa başladı: 'SİHA..
    10. İYİ Parti kampanya başlattı!
    11. Belediye seçimleri ne zaman? Muhtarlık..
    12. Erken seçim önergesi TBMM'ye sunuldu
    13. Tecrübeli hoca derbide rotasyona..
    14. "Erken seçim piyasayı rahatlattı"
    15. Bursa'da kritik gün belli oldu
    16. Muhtarlık seçimlerinin tarihi de belli..
    17. Başbakan: Önemli olan ben değil..
    18. Tosun Paşa, Beşiktaş'a para basıyor
    19. Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet..
    20. Fenerbahçe, Beşiktaş maçının saatini..
    CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
    CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    "Türkiye’ye karşı savaşmayız"
    "Türkiye’ye karşı savaşmayız"
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar