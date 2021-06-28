Erken emeklilik var mı? Yapılandırmada erken emeklilik var mı? Borçlanma ile erken emekli olunur mu?

Emekli olmak için yaşı, çalışma yılı ve prim gün sayısını doldurmak gerekiyor. Bunun dışında askerlik, doğum borçlanması ile yurt dışı borçlanması yaparak da erken emeklilik söz konusu. Peki borçlanma ile erken emekli nasıl olunur? SGK borçlanma ile erken emeklilik şartları neler? Doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanması şartları neler? Askerlik borçlanması nasıl olur? Kaç yıl askerlik borçlanması yapılır? Doğum ve askerlik borçlanma tutarı nedir? İşte borçlanam ile erken emeklilik şartları.

Erken emeklilik için borçlanılacak süreler nelerdir?

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri.

c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri

i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki)

j) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri

k) 5510 md. 46 kapsamında borçlanma; Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay naspedilenler ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

l) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.

m) Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler,

n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri.

Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması, çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

Kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir?

Sigortalı en fazla üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. İki yıllık süre dolmadan çalışmaya başlamış ise çalışmaya başladığı tarihe kadar olan süre borçlandırılır.

Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?

Er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreleri,

Yedek subay okulunda geçen süreleri,

Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri,

Kendi hesabına okuduktan sonra TSK veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.

Erken emeklilik günlük borçlanma tutarları

SGK erken emeklilik için ödenmesi gereken bir günlük borçlanma tutarı nedir?

1/1/2020-31/12/2020 dönemi için bir günlük prime esas kazancın alt sınırı 98,10 TL; üst sınırı ise 735,75 TL’dir.

- Asgari kazanç tercih edilirse ödenmesi gereken bir günlük borç, 98,10 TL * %32 = 31,39 TL,

- Azami kazanç tercih edilirse ödenmesi gereken bir günlük borç, 735,75 TL * %32 = 235,44 TL olacaktır.

Erken emeklilik borçlanma tutarları

Bir günlük en az borçlanma tutarı 38,16 TL, en fazla borçlanma 286,20 TL

1 aylık borçlanma en az 1.144.80 TL, en fazla aylık borçlanma 8.586 TL

18 aylık askerlik en az borçlanma 20.606 TL, en çok askerlik borçlanması 154.548 TL

1 çocuk (24 ay) en az 27.475 TL, en çok 206.064 TL.