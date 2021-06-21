Erken emeklilik ne zaman? Erken emeklilik ile emekli nasıl olunur? Kimler erken emekli olur?

Erken emeklilik denilince akla doğum borçlanması ve askerlik borçlanamsı ile 3600 prim gün sayısı ile emeklililik akla gelir. Emeklilik için prim günü eksik olan kişiler de yeni bir işe girmeden isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilirler. Erken emeklilik için doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yapılarak emeklilik erkene çekilebilmekte.

Doğum borçlanması ile emekli nasıl olunur?

Doğum borçlanması ile kişiler en fazla doğum başına 720 gün toplamda 2160 günü geçemez. Doğum borçlanmasından kimler yararlanır?

SGK’lı (4/a) kapsamında çalışan sigortalı kadınlar,

Bağ-kur’lu (4/b) kapsamında kendi nam ve hesabına çalışanlar,

Kamu kurumlarında (4/c) kapsamında çalışan memurlar,

doğum borçlanmasından yararlanabilir.

Doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Kadınların sigortalı olarak çalışmakta oldukları süreler içerisinde doğum nedeniyle işten ayrılanların doğumdan sonra adlarına prim ödenmemiş olması ve doğan çocuğun yaşaması ortak şart olup sigortalı olarak çalışmakta oldukları sigortalılık kapsamına göre ise farklı şartlar mevcuttur. Doğum borçlanmasından faydalanabilmek için;

SGK’lı (4/a) kapsamında çalışan sigortalı kadınlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adlarına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Bağ-kur’lu (4/b) kapsamında kendi nam ve hesabına çalışanlar prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Kamu kurumlarında (4/c) kapsamında çalışan memurlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş olması, gerekmektedir.

Askerlik borçlanması ile erken emekli nasıl olur?

Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenler, askerlik hizmetlerini er veya erbaş olarak yerine getirmiş oldukları süreyi gösteren belge veya yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirenlerin yedek subay okulu sürelerini gösteren belge ile SGK’ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ölen kişinin ölüm aylığından faydalanmak isteyen hak sahipleri de borçlanma amaçlı olarak SGK’ya başvurabilirler. Merhum kişinin ölmüş olduğu sırada sigortalı olarak çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türk vatandaşlığına sonrada geçen ve 22 yaşından dolduranlar geldikleri ülkedeki askerlik süresini gösteren belgeyi sunarak eğer böyle bir belge yok ise ya da Türkiye’de ki emsallerini yaptığı askerlik süresinden fazla emsalleri kadar süreyi borçlanabilirler.

Kişiler askerlik borçlanmasına ilişkin başvurmuş oldukları zaman ki veya geçmişte son yaptığı işte ki sigorta kapsamı dâhilinde (4/a, 4/b, 4/c) sigortalı olarak değerlendirilir. Kişi eğer isteğe bağlı olarak sigortalı ise 4/b kapsamında değerlendirilecektir.

Kişiler askerlik hizmetini ifa ettiklerine dair belgeyi SGK’ya sunduktan sonra 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmekte olup, 1 ay içinde ödenmemesi halinde borçlanmadan faydalanılamaz fakat tekrar başvurma hakkı mevcuttur. Askerlik borçlanmasından faydalanmak isteyen kişilerin askerlik hizmeti sigortaya giriş tarihlerinden önce ise bu süreleri borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini geriye doğru çekebilirler.