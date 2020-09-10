Emeklilik haberleri. Madencilik gibi ağır iş kollarınıda yıpranma payıyla daha erken emeklilik zaten sistemde yer alıyordu. SGK bazı meslek gruplarında çalışanların erken emekli olmasının ününü açtı. Su altı çalışanları, Demir çelik işçileri ve ceza evi görevlileri de erken emeklilik sistemine dahil edildi. İşte erken emeklilik şartlarına ilişkin haberin detayları.

Erken emeklilik nasıl olunur?

Erken emeklilik doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması yapılarak erken emeklilik söz konusudur. Sigorta borçlanması nedir? Geriye dönük sigorta borçlarımı ödeyebilir miyim? Sigorta borçlanması para verip gün satın almayı ifade eder. Erken emeklilik erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için doğum borçlanması yapılarak erken emeklilik mümkün. Askerliğini sigortadan önce yapan erkekler askerlik süresince borçlandıklarında işe giriş tarihlerini geriye çekebiliyorlar. Askerlik borçlanmasıyla birlikte bir yıl erken emekli olmuş oluyor.

Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Kadınlar nasıl emekli olur? Kadın emeklilik prim gün sayısı ne kadar? Kadınlar kaç günle emekli olur? soruları kadın çalışanlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almakta.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

Doğum borçlanması ile ne kadar erken emekli olunur? Doğum borçlanması daha evvel sadece SSK'lı kadınların 2 çocuklar için borçlandığı bir sistemdi. Memur kadınların ve esnaf kadınların da bundan yararlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Düenelmeye göre, doğum borçlanması 3 çocuğa kadar çıkartıldı ve esnaf kadınlarla memur kadınlarda bundan yararlanmaya başladı. SSK'lı kadınlar bağ-kur'lu kadınlar ve memur kadınlar isterlerse sigortadan sonra doğmuş çocukları borçlanabilirler.

Doğum borçlanması şartları neler?

Doğum borçlanamsı yapılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Doğum borçlanamsı şartları ise şunlardır: Birincisi sigortalı olduktan sonra yani çalışmaya başladıktan sonra doğmuş olacaktır. Doğum borçlanmasındaki ikinci şart çocuk yaşayacak. Yani çocuğun canlı olduğu zaman dilimini borçlanabilirsiniz. Doğum borçlanmasında üçüncü şart da o süre içinde çalışmamış olacaksın. Yani hem çalışıp hem de borçlanma yapamıyorsunuz. Bu özellikle esnaf kadınlar için geçerli. Sizin bir şirketiniz var ya da bir İş yeriniz var. Bir dükkanı işletiyorsunuz doğum yaptınız dükkana gitmiyorsunuz ama bağ-kur primini yatırlıyorsa o süreyi borçlanıyor. Örneğin biri anne çalışmaya başladı sonra doğum yaptı bir çocuğu oldu ve çocuk yaşıyor. Çocuk doğduktan sonra iki sene kadar iş yerinden uzak kaldı. Bu durumda o anne bu kalan iki senenin parasını ödeyerek borçlanabilir ve o iki senenin günlerini satın alabiliyor.

Doğum borçlanması emekliliği ne kadar ayağı çekiyor?

Bu iki sene tam 720 gün ediyor. Yani sizin 720 gün eksiğiniz varsa priminiz de onu tamamlıyorsunuz. 3 çocuğunuz var sigortadan sonra üçünü de borçlanırsınız. Bu Bu kez 2160 gün ediyor ki bu da 6 yıl eder. Yani 6 yıl çalışmanıza gerek olmadan topluca parasını ödeyip o günleri satın alabilirsiniz. Erken emeklilik nasıl olur. Annenin işe giriş tarihi değişmiyor. Anne gelmiştir 60 yaşına veya 58 yaşına. Yani emekli olacağı yaşa gelmiştir ama 6 yıl eksiği var çocuklarda olduğu için üç çocuğunu borçlanıp 6 yılda çalışmadan erken emekli olabilir.

Doğum borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması nasıl oluyor?

Askerlik borçlanması naslı yapılır? İki türlü askerlik borçlanması oluyor. Birincisi sigortadan önceki askerlik için sigortadan sonraki asker anneler için de dedim doğumdan sonraki çocukla sigortadan sonraki çocuklar borçlandı diyor burada her ikisi de borçlanılabiliyor Ama tabi süre kısıtlı Hatta şimdi bedelli askerlik 1 ay yapanlar var ama ortalama Eskiden 18 ay askerlik yapılmış şu anda borçlanmaya ihtiyaç duyan arkadaşlar için söylüyorum herhangi bir tarihte sigortalı olmuş olabilirsiniz sigortadan önce askere gitmiş senin askerlik süresince borçlanıp sigorta giriş tarihinizi o kadar süre geriye çekiyor. Örneğin 1 Ocak 1990'da sigortalı olduğunuz 1987'de de askere gittiniz siz 12 aylık bir askerlik borçlanması yaptığınızda 1 Ocak 1989 girişli gibi oluyorsunuz.

Askerlik borçlanmasıyla ne kadar erken emeki olunur?

Peki böyle bir askerlik borçlanması ne kazandırıyor? 1 yıl erken emeklilik kazandırıyor. Askerlik borçlanmasında ikinci kısı iseaskerlik sigortadan sonra yapılmışsa bu emekliliği geriye çekmiyor ama aynı kadınlarda olduğu gibi size prim kazandırıyor. Mesela çalışmış insanlar ama sigortalı olamamışlar primleri eksik ama askerlik yapmışlar askerliklerini borçlanarak o süreyi de tamamlayabilirler. SGK emekli sorgulamak için tıklayın.

2008’de sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

Emeklilik için üç dönem dikkate alınır. Bunlar 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 yılı sonrasıdır. Peki 2008’de sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

Bağkur’dan nasıl emekli olunur?

Bağkur’dan emekli olmak için Bağkur’a prim ödeyen vatandaşlar Bağkur’den ne zaman kaç yaşında emekli olacaklarını araştırıyor. Peki Bağkur’dan nasıl emekli olunur? Bağkur emeklilik yaşı kaç? İşte detaylar

Engelli emeklilik şartları

Engelli emeklilik şartları neler? Engelli çalışan vatandaşlar emekli nasıl olacaklarını, engelli emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik çalışma yılını merak ediyor. Engelli çalışanlar için yaş şartı aranmıyor. Yüzde 52 engeli olup da sigorta başlangıcı 2003 yılından sonra olanlar 4400 gün prim yatırıp, 20 yıl çalıştıklarında emekliliğe hak kazanıyorlar.

3600 günden nasıl emekli olunur?

İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

Prim iadesi geri nasıl alınır?

Yaş şartı yerine getirilse bile ödenen primler emekli olmaya imkan sağlamıyorsa prim iadesi alınabilir.

Emeklilik olmayıp çalışmaya devam etmek emekli maaşını yükseltir mi?

Emekli maaşının yüksek olması için tavandan prim ödüyor olmanız gerekiyor. Bu durumda emekli olmayıp, çalışmaya devam edilmesi durumu emekli maaşını yukarı çekmez bilakis uzun bir süre zarfında çalışılması emeklilik maaşını düşürür.

Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?