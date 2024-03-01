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Yerel Erken doğum yapan kadın öldü bebeği yoğun bakımda!
Yerel

Erken doğum yapan kadın öldü bebeği yoğun bakımda!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 20:41:00 -
Erken doğum yapan kadın öldü bebeği yoğun bakımda!

Siirt'tin Pervari ilçesinde erken doğum yapan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyaprak köyünde erken doğum sancıları çeken kadın fenalaştı. Kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne öldü bebeği yoğun bakımda

32 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeni doğan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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