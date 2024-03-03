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Yerel Erken çiçek açan meyve ağaçları üreticiyi endişelendiriyor
Yerel

Erken çiçek açan meyve ağaçları üreticiyi endişelendiriyor

Yeniakit Publisher
2024-03-03 13:42:00 -

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle Kırklareli'de çiçek açan meyve ağaçları üreticiyi endişelendiriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle meyve ağaçları erken çiçek açmaya başladı. Bölgede yüzlerce meyve ağacı havanın sıcaklığına aldanarak çiçek açarken, kış aylarındaki bu durum üreticileri hayrete düşürdü. Ağaçların bu mevsimde çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayan üreticiler, mart ayı olmasına rağmen don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kış aylarının ılık geçmesiyle meyve ağaçlarının çiçek açığını belirterek, "Kış aylarının ılıman gitmesi dolayısıyla erik ve badem ağaçlarımız maalesef istemediğimiz halde çiçek açtılar. Erken günlerdi, Mart aylarında don olmaz ise sıkıntı olmayacak ama don gelirse gene bu sene erik badem ağlarında meyve tutumu olmaz. Mevsimlerin iklim değişikliğinden kaynaklı bir ay ileriye doğru sarmasından kaynaklanan kışında ılık geçmesinden dolayı badem ve erik ağaçlarımız çiçek açmış vaziyette, bu yüzden de üreticilerimiz kaygı içerisinde" dedi.

Bademli’nin bademleri çiçek açtı
Bademli’nin bademleri çiçek açtı

Kültür - Sanat

Bademli’nin bademleri çiçek açtı


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