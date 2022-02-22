"Erkekti, sonradan kadın oldu" denilmişti! Flaş gelişme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğu ve sonradan ameliyatla kadınlığa geçtiği iddiasını ortaya atanlara dava açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 68 yaşındaki eşi Brigitte Macron’un, transeksüel bir kadın olduğu iddiası şoke etmişti.

First Lady'nin, bu iddiaları ortaya atan iki kadın hakkında dava açtığı bildirildi.

İlk duruşma haziranda

Brigitte Macron'un önceki evliliğinden olan üç çocuğu ve erkek kardeşiyle birlikte açtığı davanın ilk duruşması, 15 Haziran'da Paris'te yapılacak.

Aile dava dilekçesinde, “Mahremiyet ve kişilik haklarımız ihlal edildi, imajımız yasa dışı kullanıldı.” dedi.

İddiayı ortaya atan kadınlardan birinin kendini “medyum” olarak tanımladığı, diğerinin gazeteci olduğu belirtildi.

"Erkek olarak doğdu, adını değiştirdi"

Brigitte Macron hakkında 2021'in sonunda sosyal medyada ortaya atılan iddialarda, erkek olarak doğduğu ve adının 'Jean-Michel Trogneux' olduğu söylenmişti.

Trogneux, Brigitte Macron’un evlenmeden önceki bekarlık soyadı olarak biliniyor.

"Boynunu gizleme eğiliminde"

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda “boynunu gizleme” eğiliminde olmasını göstermişti.

Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü.