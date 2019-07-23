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Erkeklerin tarzlarını tamamlayan aksesuarlar Boyner'de

Şirket, saatten bilekliğe, gözlükten kol düğmesine kadar her zevke uygun modern ve şık aksesuar koleksiyonunu mağazalarında ve boyner.com.tr'de erkeklerin beğenisine sunuyor

23 Temmuz 2019 Salı 11:19
Erkeklerin tarzlarını tamamlayan aksesuarlar Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Boyner'in yaz sezonu aksesuar koleksiyonunda erkeklerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği bilekliklerden saatlere, güneş gözlüklerden kol düğmelerine kadar pek çok alternatif bir arada sunuluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, erkek giyimde olduğu gibi aksesuar kategorisinde de akla gelen ilk alışveriş destinasyonları arasında yer alıyor.

Şirket, saatten bilekliğe, gözlükten kol düğmesine kadar her zevke uygun modern ve şık aksesuar koleksiyonunu mağazalarında ve boyner.com.tr'de erkeklerin beğenisine sunuyor.


- Klasikten spora, farklı tarzda saatler


Boyner’in zengin aksesuar koleksiyonunda, erkeklerin hem günlük hayatta hem de özel davetlerde tarzlarını tamamlayacak saat seçenekleri dikkati çekiyor.

Casio, Diesel, Tommy Hilfiger, Fossil ve Welder gibi markalardan sportif, modern ya da klasik modeller, farklı renk seçenekleriyle "saatsiz asla olmaz" diyen erkekleri bekliyor.


- Tarz gözlükler Boyner'de


Yaz şıklığının vazgeçilmez parçası olan güneş gözlükleri de farklı yüz tiplerine ve zevklere uygun seçenekleri ile Boyner'de yer alıyor.

Ray Ban, Aqua Di Polo 1987, Osse gibi markaların yanı sıra Prada, Vogue, Emprio Armani, Burbery, T-Box ve Limon gibi sevilen markalar da sıcak yaz günlerinde stilini güneş gözlüğü ile tamamlayan erkeklere yüzlerce seçenek imkanı sağlıyor.

Ayrıca Boyner, çelik, gümüş ve doğal taştan yapılan birçok bileklik modelini erkeklerin beğenisine sunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:19
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