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Sosyal Medya Erkeklerin haklarından bahseden kadın sosyal medyada viral oldu
Sosyal Medya

Erkeklerin haklarından bahseden kadın sosyal medyada viral oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:06:00 - 2023-12-22 14:08:24

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde metrobsüler hakkında çektiği videoyla gündeme gelen kullanıcı, bu seferde 'Erkek hakları' hakkında konuşarak gündeme geldi.

Sosyal medyada, 'Eslemleöğren' lakabıyla paylaşımlar yapan genç kadın metrobüslerde yaşlılarla yaşadıkları yer mücadelesinden bahsederek gündeme gelmişi. Genç kadından çok geçmeden başka bir konudan bahsettiği bir video ile sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadın, erkek haklarının da kadın hakları kadar savunulması gerektiği söyledi. Genç fenomenin o videosuna erkek sosyal medya kullanıcılarından destek geldi.

Genç fenomen videoda şunları söyledi:

"Farkında mısın bu ülkede hiç erkeklerin haklarından bahsedilmiyor. Mesela kadın hakları deyince kullandığımıza bu çok aşina geliyor ama erkekliğin hakları deyince bu benim kulağıma çok yabancı geliyor açıkçası. Bence bunun en büyük sebebi daha çok kadınlarımızın başına kötü olayların geliyor olması. Şahsen ben bir kadın olarak ekmek almaya çıkarken bile bin kere düşünüyorum. Acaba diyorum sabah mı gitsem ya şimdi akşam vakti biri gelir musallat olur, bir şey olur taciz olur, tecavüz olur, olur mu olur. Peki adam gibi adam olan erkeklerimiz tanımadığı bir kadınla asansöre binmekten korkuyor olabilir mi?

Veya metrobüste yanlışlıkla bir kadına çarpıp sonrasında kadının bunu yanlış anlayıp veya tamamen kendi hayal ürünü de bir şeyleri canlandırıp, sonrasında 'imdat beyin taciz ediyor' diye bağırıp sonrasında işlenmekten korkabilir mi bu adam?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öldürülmekten, şiddet görmekten linçlenmekten korkuyor olabilir mi, bu adam olabilir. Bu video çekme sebebim de bu aslında geçen gün bir adam yanlışlıkla bana çarptı ve o kadar belliydi ki o korkusu o gözlerinden hani pardon yaptı adam ellerini bu şekilde uzattı. Yani ne hale gelmişiz o kötü insanlar yüzünden onlar aslında insana demek mümkün değil. Onlar benim için nefes alan bir varlık sadece ama benim sizin dikkatinizi çekmeye çalıştığım. Şu her kadının aynı olmadığı gibi her erkek de aynı değildir ve bence birazcık da olsa bu iyi erkeklerimizin iyi adamlarımızın da hakları savunulmalı. Ben böyle düşünüyorum, hoşça kalın."

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