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Spor Erkeklere inat başladığı futbolda adını milli takıma yazdırmak istiyor
Spor

Erkeklere inat başladığı futbolda adını milli takıma yazdırmak istiyor

TFF Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Horozkent Spor oyuncusu Amber Selin Karaosmanoğlu: - "Bana 'sen topa bile vurmazsın git bebekle oyna' dediler. İnat ettim, bu sevdaya gönül verdim. Topa vurunca dünyalar benim oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:05:48 -
Erkeklere inat başladığı futbolda adını milli takıma yazdırmak istiyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde sokakta bir iddia uğruna başladığı futbolda tutkusunu sahaya yansıtan Amber Selin Karaosmanoğlu, kendisini geliştirerek milli takıma girmeyi hedefliyor.

Çivril'de esnaf bir ailenin çocuğu olarak büyüyen ve Emine Özcan Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Karaosmanoğlu, AA muhabirine, futbol tutkusunun kendisine top oynatmayan erkek arkadaşlarına sinirlenerek başladığını anlattı.

Onlardan daha iyi olduğunu göstermek için futbol öğrenmek istediğini babasına söylediğini ifade eden Karaosmanoğlu, babasının önce şaşırdığını, kendisini vazgeçirmek istediğini ancak tutkusunu görünce desteklediğini ifade etti.

Anne ve babasının verdiği destekle antrenmanlarına devam ettiğini, her gün 90 kilometre uzaklıktaki forma giydiği Horozkent Spor Kulübü'nün tesislerine gidip geldiğini aktaran Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Takımda orta saha ve forvet olarak görev yapıyorum. Performansımdaki yükseliş antrenörlerimin de dikkatini çekiyor. Haftanın 5 günü antrenmanlara katılmak için her gün Çivril'den gelip gidiyorum. Zor oluyor, ancak milli forma hayalime yaklaşmak için buna mecburum. Takımda bana şans verdikleri için çok mutluyum. Benim gibi futbolu seven bir sürü kız arkadaşım var ve birlikte güzel işler yapıyoruz."

Karaosmanoğlu, küçük yaşta bebek oynamak yerine topu seçtiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakta kız arkadaşımdan çok erkek arkadaşım vardı. Bana 'sen topa bile vurmazsın git bebekle oyna' dediler. İnat ettim, bu sevdaya gönül verdim. Topa vurunca dünyalar benim oluyor. Hayalime ulaşmak için durmadan koşuyorum."

Baba Mustafa Karaosmanoğlu ise kızına destek vermeye devam edeceğini, onu futbolda iyi yerlerde görmek istediğini söyledi.

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