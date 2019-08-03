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Erkeklerde saç dökülmelerine dikkat

Doktor Sevgi Ekiyor, GCell doku süspansiyonu yönteminin ile saç kaybıyla mücadelede ve doku yenilemede kılcal damar ve doku yenileme terapisine dayanılan yeni bir teknik olduğunu belirtti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Erkeklerde saç dökülmelerine dikkat

Doktor Sevgi Ekiyor, GCell doku süspansiyonu yönteminin ile saç kaybıyla mücadelede ve doku yenilemede kılcal damar ve doku yenileme terapisine dayanılan yeni bir teknik olduğunu belirtti. Bu teknik ile saçlı derinin ve dokuların yenilenmesi için ‘kişinin kendi (otolog) hücreleri kullanıldığını anlatan Doktor Ekiyor, “GCell doku süspansiyonu Yöntemi, androgenetik alopesi ve diğer saç kaybı problemleriyle mücadele etmek için son yıllarda geliştirilmiş güvenli ve etkili yeni bir tekniktir. Uygulama 40 dakika ve tek seanstır” dedi.


Sadece saç değil aslında genel olarak vücuttaki dokuların yenilenmesi için kendi rejenerasyon süreci kullanılan bu uygulama için üretilmiş GCell, yenilenme süreci için hastaların kendilerinden alınan dokuların klinik ortamında uygulanması için özel olarak üretilmiş bir cihaz olduğunu kaydeden Dokotr Sevgi Ekiyor, “Uygulamada, hastaların saç tedavisi için saçlı deriden ense bölgesinde anestezi yapılarak biyopsi çubuğu ile milimetrik 3 yerden toplanan hücreler işlemden geçirilerek enjekte edilir ve böylece uygulama yapılan bölgede progenitor (öncül) hücrelerin sayısının artışı sağlanır. Dolayısıyla saç kök hücresi transferi yapılmış olur” diye konuştu.


GCell Doku süspansiyonu prosedürünün oldukça konforlu ve kliniklerde lokal anestezi kullanılarak yaklaşık 40 dakika içinde gerçekleştirildiğin, uygulamadan hemen sonra kişilerin günlük aktivitelerine dönebildiğini ifade eden Doktor Sevgi Ekiyor, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Sadece 48-72 saat alkol tüketimi yasaklanır, duş alımı yani suyla teması saçlı bölgenin istenmez, hamam, sauna ,solaryum 3 hafta kadar kaçınılması istenir.


İşlemin hemen ardından saç köklerini besleyen kılcal damarların yenilenmesi başlar. Daha sonra bunlar vasıtasıyla beslenen doku, içine eklenmiş olan progenitör hücrelerin de etkisiyle iyileşmeye başlar. Süreç biyolojik olduğu için kişiden kişiye değişmekle beraber etkisi 3 ila 4 ay sonra görülmeye başlanır. Ancak görsel olarak fark edilir etki yaklaşık 7 aydan sonra elde edilir.


Tamamen kişinin kendi dokusu kullanıldığı için zararlı yan etki veya alerji beklenmez. Kendi hücrelerimizin kullanıldığı bu teknikle kafa derisi ve mevcut saç yoğunluğu iyileştirilir ve yeni saç foliküllerinin büyümesi sağlanır.


Bu uygulama, saçın normal döngüsüne dönmesini sağlar. Böylece saçın yoğunluk ve kalınlık kalitesini de arttırdığı için saç dökülmesini normal seyrine getirir. Ayrıca yeni saç oluşumunu tetikleyerek daha iyi bir görüntü elde etmemizi sağlar. Beklentimiz yaklaşık yüzde 30-40 yeni sç üretimini tetikleyerek seyrek alanların kendi hücrelerinizden çıkmasını sağlamak.


İşlem hem kadın hem de erkekler için uygundur. Saç ekimine uygun olmayan bir sürü saç tipi mevcuttur. Bir de inanışım gereği eğer bi kişinin ekim denilecek açıklıkları varsa, buralardaki bölgelerin aynı tarla gibi düşünün tekrar gübrelenmesi sulanması lazım ki saçlar oraya tutunabilsin. Bu yeni teknoloji bize her saç dökülmesi yaşayan hastalarımızda kadın erkek fark etmez, yaş aralığı farketmeden ister tek başına ister kalın telli çok dökülmüş erkeklerde özellikle ekimle birlikte yapılma zorunluluğunu ifade ediyor.


Bütün saç ekimi gerektiren hastalarımda saç ekme süreçleri dahilinde mutlaka kombin edip kullanıyorum. Saç ekiminde alanın beslenmesini artırır iyileşme süresini hızlandırır, bu sayede komplikasyonları en aza indirir ve çok az bir sürede etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Ayrıca bir diğer avantajı ,ekim sırasında alınan bölgelerden saç azaldığından ileride doğabilecek ihtiyaçlara karşılık ; saç ekimi sırasında transfer edilecek saç miktarını azaltmamızı sağlar.


GCell doku süspansiyonu Yöntemi tüm dokuların yeniden canlandırılması için vücudun kendi hücrelerinin kullanıldığı bir tekniktir.


Sadece saç değil, cildin yenilenmesi, sivilce ve yara izlerinin giderilmesi, keloid ve doku kayıplarının giderilmesi gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Bu amaçla çalışılacaksa alınan doku örneği kulak arkasından yine punch biyopsi tekniğiyle milimetrik üç noktadan alınmalıdır.”


Doktor Sevgi Ekiyor, Gcell doku süspansiyonu tekniğinin saçtaki faydalarını şöyle açıkladı; “Çok sayıda insan saçlı deriyle ilgili sorunlar yaşamakta. Genetik yatkınlık başta olmak üzere stres, tiroid hastalıkları, kronik rahatsızlıklar, demir eksikliği, kullanılan bazı ilaçlar, kalitesiz beslenme ve kalitesiz ürün kullanımı gibi pek çok sebep saç dökülmesini tetikliyor.


GCell Doku Süspansiyonu Yöntemi; hem kadınlarda hem erkeklerde saç sorunlarının büyük bölümünde başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlar. GCell özellikle saç probleminin yeni başladığı erken dönemlerde uygulandığında, önce dökülmenin azalarak normal seyrine gelmesini sağlar ve kellik ileri yaşlara ötelenir ya da kellik durumuna gelmeye engel olur. Sonuçlar kişiden kişiye değişmekle beraber etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.


GCEll ayrıca saç ekimi yaptırmak istemeyenler için de iyi bir seçenektir. Özellikle sadece saç ekimiyle kozmetik olarak istenen faydayı görecek ama ekim düşünmeyen hastalar için saç ekimine görsel olarak alternatif olmasa da genel durumu daha iyiye taşıyabilecek bir yöntemdir.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
  1. doğa

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