Erkeklerde meme problemine dikkat

Op. Dr. Diren Çelik, erkeklerde ki meme probleminin ameliyat ile tedavi edilebileceğini açıkladı.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik, erkeklerde ergenlik sonrası dönemde veya kilo alıp verme gibi durumlarda jinekomasti diye adlandırılan meme oluşumu görülebilmekte olduğunu ifade ederek “Ergenlik sonrası daha çok meme kitlesinden yoğun bir doku görülürken, kilolu hastalarda yağ dokusu baskınlığı görülür. Öncelikli karar verilmesi gereken kullanılacak yöntemdir. Meme kitlesi baskın hastalarda cerrahi olarak bu dokunun çıkarılması (subkutan mastektomi) gerekir. Eğer yağ dokusu baskınsa sadece laser liposuction yeterli olacaktır” dedi.

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerektiğini belirten Çelik, “Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır. Subkutan mastektomi meme başının alt sınırında yapılan yarım ay şeklinde kesi ile yapılır ve tüm meme dokusu bu yolla dışarıya çıkarılmış olur. Her iki meme için drenler yerleştirilir. Laser liposuction için ise her meme için ikişer delik kullanılır ve yağlar dışarı çekildikten sonra laser yardımıyla cilt sıkılaştırılır.Geride kalan meme dokusu olduğu görülürse meme başı alt sınırından 1-2cm’lik bir kesi yardımıyla bu meme dokusu dışarı çekilir” açıklamalarında bulundu.

Ameliyattan 4-6 saat sonra hastaneden taburcu olmanın mümkün olduğunu kaydeden Çelik, “Ameliyat sonrasında nadiren ağrı görülebilir, bunlar daağrı kesiciler yardımıyla kesilir. Ameliyat sonlandırılırken giydirilen atlet şeklindeki korse 1 ay boyunca kullanılmalıdır.Göğüs bölgesinin tam olarak şekil alması yaklaşık 2 ay sürecektir” şeklinde konuştu.