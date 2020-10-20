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Spor Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına "performans testi" arası
Spor

Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına "performans testi" arası

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:58:38 -
Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına "performans testi" arası

KASTAMONU (AA) - Erkek Boks Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları için Kastamonu'da yaptığı kamp çalışmalarına performans testleri için ara verildi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına 3 gün ara veren milli takımda, olimpiyat elemelerine katılacak sporculara Ankara'da performans testi uygulanacak.

Federasyon koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine, sporcuların eksiklerinin görülmesi açısından performans testinin önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Kota Müsabakaları'nın yapılacağı şubat ayına kadar takımı en iyi şekilde hazırlamak istediklerini anlatan Nazlı, "İkili kamplar yapacağız. Yurt içi, yurt dışı kamplarla takımı şubat ayına kadar hazırlayacağız. Şubat ayında da Avrupa elemelerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Performans testlerinin 3 gün süreceğini anlatan Nazlı, bu sürenin ardından Kastamonu'daki kampın devam edeceğini dile getirerek, "Bu üç günlük arayı tatil için değil, sporcuların performansını ölçmek için yaptık. Sporcuların belinde mi, sağ bacağında mı, sol bacağında mı, sol ve sağ kolunda mı eksiklikler var, bunları görmek için test yapıyoruz. Bu testlerden aldığımız sonuçlara göre nerelere takviye yapmamız gerektiğini göreceğiz. Tamamen bilimsel verilere dayalı şekilde bunu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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