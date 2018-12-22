Erkek bebeği olan anneler, dikkat!

Pipinin küçüklüğü ile birlikte yumurtalarının yerinde olmaması anne karnında iken bebeğe ait hormonlarda bir yetersizlik olduğunu akla getirir. Ayrıca pipi küçüklüğü kadar görünümünün belirsiz olması acil değerlendirmeyi gerektiren bir durumdur. Genellikle ilk 6. ay ile ergenliğin başlangıcı arasında pipinin büyümesi yavaştır...

Pipinin küçük kaldığı nasıl anlaşılır?

Bebeğinizin pipisinin boyu gerdirilmek suretiyle ve kökü ile ucu arasındaki mesafeyi ölçerek anlayabilirsiniz. Bazen bebeğin pipisi bölgedeki yağ dokusu içine “gömülü”dür. Bu durumda ölçümün daha dikkatli yapılması gerekir.

Yenidoğan bir bebeğin pipisinin boyu 1.9 cm’den küçükse önemli bir sorun var demektir ve mutlaka ileri inceleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Bir çocuğun pipisinin boyu kendi yaşına uyan en küçük penis boyundan kısa ise penis küçüklüğü var demektir. Anne ve babalar yenidoğan döneminden itibaren bebeklerin genital yapılarıyla ilgilenmelidirler. Aile bebeğinin pipisinin küçük olduğunu düşünüyorsa mutlaka çocuk endokrinolojisi bulunan bir merkeze götürmelidir.