Erkan Trükten 'maymun çiçeği virüsü'nü deşifre etti! 2003'te de aynı planı piyasaya sürmüşler!

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Katıldığı bir programdan maymun çiçeği virüsü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Araştırmacı Stratejist Erkan Trükten, yeni bir salgın olarak gösterilen bu hastalığın planlı olduğunu belirtti.

2003 tarihli "Maymun çiçek virüsü alarmı" başlıklı haberi gösteren Trükten, "Bu alarmlara rağmen neden o zaman o dönem bunlar baskın olamamış, organizasyon tam olarak kurulamamış. 2009'da domuz gribinde de aynı şekilde baskın olamadılar. O zaman sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı, "Bunları olmayacağım" diye açıklama yapmıştı." dedi.

Pandemi politikalarına karşı çıkan Afrikalı liderlere suikast yapıldığını söyleyen Trükten, organizede sorun çıkması halinde açlık ve kıtlık kartını ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bu kartların da yeterli gelmediği takdirde daha öldürücü bir virüsü ortaya çıkaracaklarını vurgulayan Trükten, "Ukrayna'dan ve Çin'den bir takım laboratuvarların olduğunun açıklanması yeni virüslerin gelebileceğine bir işaret" dedi.

Trükten, yeni bir nükleer senaryonun da öne sürülebileceğini ifade etti.