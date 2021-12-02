Erkan Petekkaya hastalığı ne? Erkan Petekkaya sağlık durumu
Erkan Petekkaya kimdir? Oyuncu Erkan Petekkaya sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Erkan Petekkaya'nın neyi var? Erkan Petekkaya sağlığı nasıl?
Erkan Petekkaya sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın böbreklerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Petekkaya dört sene önce böbrek taşı ameliyatı geçirmişti.
Erkan Petekkaya kim?
Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970'te dünyaya geldi. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. Petekkaya 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizide rol aldı.
Erkan Petekkaya oynadığı filmler:
Gecenin Kanatları
Yeni Dünya
Kolpaçino 3. Devre
Ayla
Deliler
Kapan
15/07 Şafak Vakti
Erkan Petekkaya oynadığı diziler:
Güzel Günler
Aynalı Tahir
Aşkına Eşkiya
Bedel
Taştan Kalp
Japonyalı Gelin
Serseri
Beyaz Gelincik
Köpek
Sessiz Fırtına
Sonbahar
Bahar Dalları
Hanımın Çiftliği
Hanımeli Sokağı
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Dila Hanım
Benim Hala Umudum Var
Paramparça
Kayıt Dışı
Vurgun
Gel Dese Aşk
Kırmızı Oda
Doğduğun Ev Kaderindir
Sana Söz