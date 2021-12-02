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Medya Erkan Petekkaya hastalığı ne? Erkan Petekkaya sağlık durumu
Medya

Erkan Petekkaya hastalığı ne? Erkan Petekkaya sağlık durumu

Erkan Petekkaya kimdir? Oyuncu Erkan Petekkaya sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Erkan Petekkaya'nın neyi var? Erkan Petekkaya sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:43:00 -
Erkan Petekkaya hastalığı ne? Erkan Petekkaya sağlık durumu

Erkan Petekkaya sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın böbreklerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Petekkaya dört sene önce böbrek taşı ameliyatı geçirmişti.

Erkan Petekkaya kim?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970'te dünyaya geldi. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. Petekkaya 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizide rol aldı.

Erkan Petekkaya oynadığı filmler:

Gecenin Kanatları

Yeni Dünya

Kolpaçino 3. Devre

Ayla

Deliler

Kapan

15/07 Şafak Vakti

Erkan Petekkaya oynadığı diziler:

Güzel Günler

Aynalı Tahir

Aşkına Eşkiya

Bedel

Taştan Kalp

Japonyalı Gelin

Serseri

Beyaz Gelincik

Köpek

Sessiz Fırtına

Sonbahar

Bahar Dalları

Hanımın Çiftliği

Hanımeli Sokağı

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Dila Hanım

Benim Hala Umudum Var

Paramparça

Kayıt Dışı

Vurgun

Gel Dese Aşk

Kırmızı Oda

Doğduğun Ev Kaderindir

Sana Söz

 

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