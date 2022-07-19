Erkan Özkan kimdir? Menderes Belediye başkanı Erkan Özkan mı?
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından beledile Meclisi seçimini yaptı. Peki Menderes Belediye başkanı kim oldu? Menderes Belediye başkanı Erkan Özkan mı oldu? Menderes Belediye başkan vekili seçilen Erkan Özkan kimdir?
İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan başkanvekili seçildi. Salt çoğunluğun oyunu alacak adayın kazanacağı üçüncü turda CHP'li Erkan Özkan 15 oyla başkanvekili seçildi. AK Partili Cemil Az ise 9 oy aldı. Menderes Belediye meclisinde 15 CHP, 8 AK Parti, 1 de MHP'li meclis üyesi bulunuyor.