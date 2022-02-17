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Gündem Erkan Mumcu ile Erdoğan görüşmesinin satır aralarında verilen mesajın ayrıntısı merak ediliyor!
Gündem

Erkan Mumcu ile Erdoğan görüşmesinin satır aralarında verilen mesajın ayrıntısı merak ediliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la özel bir görüşme gerçekleştiren eski Bakan Erkan Mumcu’nun “'Efendim memleket yanıyor, ben sizin vaktinizi almak istemem” sözleriyle ne demek istediği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 00:07:00 -
Erkan Mumcu ile Erdoğan görüşmesinin satır aralarında verilen mesajın ayrıntısı merak ediliyor!

Eski Bakan Erkan Mumcu’nun  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.   

Erkan Mumcu işte bu sözlerle izin istemiş

Yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Erkan Mumcu, Erdoğan’la yapılan görüşmeyi sonlandırmak için izin istediği sırada “Efendim memleket yanıyor, ben sizin vaktinizi almak istemem” dediğini açıkladı. 

“Hasbihal ettik” dedi

Görüşmenin detaylarını anlatan Erkan Mumcu, şunları söylemişti: 

“Çok uzun zamandır, 10 yıldan daha uzun zamandır hiçbir temasımız olmadığı için, daha çok hal hatır sorma biçiminde geçti, aile ve çoluk çocuk hakkında hasbihal ettik.”

Erkan Mumcu ne demek istedi?

Orman yangınlarını yoğun olarak yaşandığı süreçte gerçekleşen görüşmede “Efendim memleket yanıyor, ben sizin vaktinizi almak istemem” diyen Erkan Mumcu’nun ‘Orman yangınlarını söndürürse, yine Tayyip Erdoğan söndürür’ mesajı mı vermek istedi?” sorusuna neden oldu.

 

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