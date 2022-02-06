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Gündem Eriyen kar heyelana sebep oldu
Gündem

Eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle heyelan meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:15:00 -
Eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında biriken kar, yağışın durmasıyla erimeye başladı.

Kastamonu’nun İnebolu ve Abana ilçelerini birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu karayolunun İnebolu Limanı mevkiinde eriyen kar suları sebebiyle yumuşayan toprak heyelana sebep oldu. Yamaçlardan kopan taş ve toprak kütleleri Karadeniz Sahil Yoluna düştü.

Yamaçlardaki ağaçlar da kökünden sökülerek toprakla birlikte yola kadar indi. Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri, yolun tek şeridini beton bariyerlerle kapatarak önlem aldı.

Heyelan meydana gelen Karadeniz Sahil Yolunda araç geçişleri tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığının 2 metreye yükseldiği sahil bölgesinde hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükseldiği ve farklı bölgelerde heyelan endişesinin devam ettiği öğrenildi.

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