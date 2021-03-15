Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz

Geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde okuduğu Kur'an esaslarını skandal bir şekilde "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak nitelendiren terör örgütü DHKP-C destekçisi Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan tarafından atanan avukat S.K'nın iki genç kızı cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği ortaya çıktı.

Sübyancı avukat, 18 yaşından küçük S.Ç. ve Z.Ö adlarındaki iki kuzene iğrenç bir şekilde cinsel tacizde bulundu.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan S.Ç. ve Z.Ö. adlı iki kuzen, 2017 yılında bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından ötürü karşılıklı suç duyurusunda bulundu.

Cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Ankara Barosu, S.Ç.’ye avukat olarak S.K.’yi atadı. Sübyancı avukat davasına baktığı genç kıza cinsel içerikli mesajlar göndererek iç çamaşırlarının boyutunu sordu. Bunun la da yetinmeyen şeref ve ahlak yoksunu sapık avukat genç kız cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

Daha sonra S.Ç.’den kuzeni Z.Ö.’nün telefonunu alarak genç kıza ondan hoşlandığını söyledi. Tacize uğrayan Z.Ö., "Ben çocuğum, farkında mısınız, rahatsız oluyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

İki genç kızın şikayeti üzerine avukat S.K.’ye cinsel taciz suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Utanıp sıkılmadan kendini pişkince savunmaya kalkan sapık avukat S.K. "Bütün mesajlaşmalar karşılıklıdır. Mesajlara ilişkin bir karşı duruş veya engelle karşılaşmadım" dedi.

Kıyak gibi ceza indirimi

Avukat S.K.’ye S.Ç.’ye yönelik eyleminden ötürü 3 yıl 9 ay, Z.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi kararı bozdu. S.K.’nin cezası 2 yıl 6 ay 22 güne indirilirken, hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

Karara tepki gösteren Avukat Şahin Antakyalıoğlu, "Bu basit taciz değildir. Cinsel istismar olarak değerlendirilmelidir. Üst hadden ceza verilmesi için ne olması gerekirdi? Burada avukat, mesleğini kullanarak suçu işliyor. Dolayısıyla cezanın artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Ali Erbaş üzerinden İslam'a saldırmıştı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz dönemlerde cuma hutbesinde eşcinselliğin hastalıkları beraberinde getirerek nesilleri çürüttüğünü ifade etmişti. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in esaslarını insanlara dosdoğru anlatan Erbaş'ın bu sözleri karşısında çılgına dönen LGBTİ sevdalısı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan tepki toplayan açıklamalarda bulunmuştu.

Sapkınlara arka çıkarak İslam'a alenen nefret kusan Erinç Sağkan'ın atadığı rezil avukatın taciz skandalı gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada "Başkan ne ki, atadığı avukat ne olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.