  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip uçağı KAAN! MSB’den paylaşım yapıldı! Bundan sonra her şey tersine dönecek! İşte detayları

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayından CHP'ye insanlık dersi: Iraklı Türkmen çocukları evinde ziyaret etti

Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Alper Gezeravcı uzaydaki en tehlikeli anısını anlattı

ABD'nin F35 için kapımıza gelecek

Dünyanın en sevilen takımları açıklandı! 50 takımlı listede tek Türk ekibi var

10 soruda İstanbul'da dönüşüm planı!

Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

24 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Berat Gecemiz mübarek olsun! İşte Berat Gecesi'ne dair bilmemiz gereken her şey
Spor Erik Ten Hag'dan Fenerbahçe'ye müjde
Spor

Erik Ten Hag'dan Fenerbahçe'ye müjde

Yeniakit Publisher
2024-02-24 11:40:00 -
Erik Ten Hag'dan Fenerbahçe'ye müjde

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Anthony Martial ile ilgili sarı-lacivertli kulübü sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Anthony Martial ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Fransız yıldız hakkında konuşurken bazı ipuçları verdi. Hollandalı teknik direktörün bu açıklaması, yaz transfer döneminde Anthony Martial'in takımdan ayrılacağına bir işaret olarak algılandı.

Manchester United, Fransız futbolcunun menajerlik şirketine, 1 yıllık kontrat opsiyonunun kullanılmayacağını resmen bildirdi. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial, bu yaz boşa çıkacak. Sarı-lacivertliler kulüpte özellikle Sportif Direktör Mario Branco’nun yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü. Martial için Suudi Arabistan’ın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Fransa’dan bazı kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.

Premier Lig devinin teknik direktörü Erik ten Hag, dün akşam düzenlediği basın toplantısında Martial konusuna değindi. Hollandalı hoca, "Ocak ayının başında Martial ile ilgili sakatlık haberini aldığımda, gerçekten başka bir forvet almaya çalıştım. Ancak FFP meselesi vardı, bu yüzden forvet alamadık. Fakat şimdi başka seçeneklerimiz de var, eminim her şey yoluna girecek" dedi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Martial'in gözden çıkarıldığı ve takımdan kesin olarak ayrılacağı bildirildi.

Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!
Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Spor

Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlan ettiler: Fenerbahçe Arda Güler'den para kazanacak! Ne diyecekleri merakla bekleniyor: Real Madrid'den ayrılıyor!
İlan ettiler: Fenerbahçe Arda Güler'den para kazanacak! Ne diyecekleri merakla bekleniyor: Real Madrid'den ayrılıyor!

Spor

İlan ettiler: Fenerbahçe Arda Güler'den para kazanacak! Ne diyecekleri merakla bekleniyor: Real Madrid'den ayrılıyor!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu:
Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu:

Spor

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu:

Jesus’tan sinsi plan: Fenerbahçe’nin beynini yok edecek! Çok mu gerekliydi bu çıkış şimdi
Jesus’tan sinsi plan: Fenerbahçe’nin beynini yok edecek! Çok mu gerekliydi bu çıkış şimdi

Spor

Jesus’tan sinsi plan: Fenerbahçe’nin beynini yok edecek! Çok mu gerekliydi bu çıkış şimdi

Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...
Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Spor

Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23