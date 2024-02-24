Erik Ten Hag'dan Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Anthony Martial ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Fransız yıldız hakkında konuşurken bazı ipuçları verdi. Hollandalı teknik direktörün bu açıklaması, yaz transfer döneminde Anthony Martial'in takımdan ayrılacağına bir işaret olarak algılandı.

Manchester United, Fransız futbolcunun menajerlik şirketine, 1 yıllık kontrat opsiyonunun kullanılmayacağını resmen bildirdi. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial, bu yaz boşa çıkacak. Sarı-lacivertliler kulüpte özellikle Sportif Direktör Mario Branco’nun yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü. Martial için Suudi Arabistan’ın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Fransa’dan bazı kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.

Premier Lig devinin teknik direktörü Erik ten Hag, dün akşam düzenlediği basın toplantısında Martial konusuna değindi. Hollandalı hoca, "Ocak ayının başında Martial ile ilgili sakatlık haberini aldığımda, gerçekten başka bir forvet almaya çalıştım. Ancak FFP meselesi vardı, bu yüzden forvet alamadık. Fakat şimdi başka seçeneklerimiz de var, eminim her şey yoluna girecek" dedi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Martial'in gözden çıkarıldığı ve takımdan kesin olarak ayrılacağı bildirildi.