Ergün Atalay: Bu ücret kabul edilebilir bir ücret

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmalarından satır başları;

Asgari ücrette mevcut enflasyonun üzerinde bir artış sağladık, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü tuttuk. Yüzde 80'lik kesimi mutlu ettiğimize inanıyorum.

98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.

Yüzde 80'i mutlu ettik

Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İş Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım plaja mı davet edeceğim. Kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Sayın Bakanımız uzlaşı içinde yardımcı oldu. Sendikalardan bir tanesi hariç yardımcı oldu. Paçamızdan çekmeye çalıştı.Birileri suç duyurusunda bulunuyor.Yüzde 100 mutlu etmedik belki ama yüzde 80 mutlu ettik.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. Yeni asgari ücret belli oldu. 2019'da uygulanacak asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu. Rakamların oybirliği ile belirlendiği açıklandı.