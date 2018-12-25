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Ergün Atalay: Bu ücret kabul edilebilir bir ücret

Asgari ücret Tespit Komisyonu yaptığı son toplantının ardından 2019 yılı asgari ücreti 2020 TL olarak açıkladı. Yeni asgari ücret rakamlarına ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret. Yüzde 80'lik kesimi mutlu ettiğimize inanıyorum " dedi.

25 Aralık 2018 Salı 11:40
Ergün Atalay: Bu ücret kabul edilebilir bir ücret

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmalarından satır başları;

Asgari ücrette mevcut enflasyonun üzerinde bir artış sağladık, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü tuttuk. Yüzde 80'lik kesimi mutlu ettiğimize inanıyorum.

98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.

Yüzde 80'i mutlu ettik

Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İş Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım plaja mı davet edeceğim. Kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Sayın Bakanımız uzlaşı içinde yardımcı oldu. Sendikalardan bir tanesi hariç yardımcı oldu. Paçamızdan çekmeye çalıştı.Birileri suç duyurusunda bulunuyor.Yüzde 100 mutlu etmedik belki ama yüzde 80 mutlu ettik. 

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. Yeni asgari ücret belli oldu. 2019'da uygulanacak asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu. Rakamların oybirliği ile belirlendiği açıklandı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:40
  1. Malatya
  2. asgari ücret
  3. asgari ücret ne kadar
  4. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 17 dk önce
    Sen kaç tl. Maaş alıyorsun? Adamsanız heyete katılanlar aldıkları maaş miktarını, AÇIKLASIN! adam mısınız? İnsan mısınız? Vicdanlı mısınız? Siz iyi bir ebeveyn misiniz? Çocuklarınıza anlatın bize diyemediklerinizi, biz şu kadar alıyoruz onlarada 2020. Tl. Veriyoruz deyin, söz mü?

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