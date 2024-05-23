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Spor Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik!
Spor

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 00:24:00 -

Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman laf dalaşına girdi.

EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos kafilesinin Berlin'e indiğini görmesi üzerine Ergin Ataman aleyhine önce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ATAMAN'DAN KÜFÜRLÜ KARŞILIK

Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.

Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

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