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Aktüel

Ergene Belediyesi maske dağıtımlarına devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kendi tesislerinde kendi imkanları ile maske üreten ve bu maskeleri Ergene’ni çeşitli mahallelerinde kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştıran Ergene Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor.

2020-04-29 10:25:22 -
Ergene Belediyesi maske dağıtımlarına devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kendi tesislerinde kendi imkanları ile maske üreten ve bu maskeleri Ergene’ni çeşitli mahallelerinde kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştıran Ergene Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor. Belediye Başkanı Rasim Yüksel de bu dağıtımlarda bizzat yer alıyor.


Ergene Belediyesi’nce ilçede yer alan vatandaşlara maske dağıtımı faaliyetine devam ediyor.


Sağlık Mahallesi’nde başlayan dağıtım çalışmalarına Yeşiltepe Mahallesi ile devam eden Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel vatandaşların kapılarını tek tek çalarak maskeleri teslim etti. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de yer aldığı maske dağıtım çalışmaları sırasında Ramazan ayı dolayısıyla Başkan Yüksel vatandaşlara tespih ve dua kitapları da verdi. Başkan Yüksel vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

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