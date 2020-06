Ergani Devlet Hastanesinde korona virüs önlemleri

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İbrahim Halil Yaman başkanlığında korona virüs ile mücadelede mevcut durum analizi ve önümüzdeki sürecin planlaması gerçekleştirildi.

Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine geçtiğimiz günlerde aynı hastanede Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Uz. Dr. İbrahim Halil Yaman atandı. Uz. Dr. İbrahim Halil Yaman’ın başhekim olarak atanmasının ardından hastanede korona virüs ile mücadelede mevcut durum analizi ve önümüzdeki sürecin planlaması gerçekleştirildi.

Bir yandan sağlık hizmetlerinin çok yönlü bir şekilde aksamaması için, diğer yandan da korona virüs ile mücadele kapsamındaki normalleşme sürecine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Uz. Dr. İbrahim Halil Yaman, “Dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, hastane olarak tüm olanaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Hastaneye gelen tüm hasta ve hasta yakınları ile refakatçilerin, hastaneye giriş noktasında ateş ölçer ile ateşleri ölçülmekte. Eğer ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, eklem-kas ağrısı, tat-koku duysunda azalma varsa hemen görevli sağlık ekiplerince bu vatandaşlar korona virüs polikliniğine yönlendiriliyor. Hastane bünyemizde görev yapan sağlık çalışanlarımız, gayret ve özveriyle, vatandaşlara hizmete devam etmekteler. Korona virüs servisi yatak kapasitemiz artırıldı. Ayrıca, hastalara her türlü sıvı ve C vitamini bakımından zengin gıda takviyesi yapılmaya başlandı” dedi.

"Maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ediliyor"

Hastane bünyesinde hem çalışanlar hem hastalar hem de hasta yakınları arasında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiğini aktaran Başhekim Yaman, “Acil servis ve tüm poliklinik odalarında maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek çalışmalar gerçekleştirilmekte. Yataklar, çarşaflar, her gün yıkanmakta ve değiştirilmekte. Yemekhanede ise masalar, 1 buçuk metre aralıklarla, temas ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirildi. Hastane bahçesi tertemiz hale getirildi ve hastanenin her tarafında her gün düzenli olarak genel temizlik yapılmakta. Hastanenin tüm birimleri, periyodik olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmekte. Hastane bahçesi de her gün düzenli olarak temizlenip vatandaşların temiz bir ortamda rahat bir şekilde olmaları tesis edildi. Ameliyathane, poliklinik, yoğun bakım ve Acil servis hizmetleri ise zaten çok yönlü ve geniş bir kapsamda devam etmekte” diye konuştu.