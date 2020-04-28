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Aktüel

Erenlerde fırınlara yönelik denetimler sürüyor

Erenler Belediyesi Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

2020-04-28 14:11:38 -
Erenlerde fırınlara yönelik denetimler sürüyor

Erenler Belediyesi Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Korona virüs tedbirleri ile sosyal mesafe, hijyen, gramaj ve satış yapılabilecek saatler konusunda denetimler gerçekleşirken ilçedeki fırın esnafının kurallara uyduğu görüldü. Devam eden denetimler hakkında belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemizdeki fırınlarda sosyal mesafe, hijyen ve sağlık kuralları konusunda denetimler aralıksız sürüyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın ve esnafımızın alınan kararlara, tedbirlere ve yeni düzenlemelere uyduğu görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

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