Eren Erdem tekrar tutuklanarak cezaevine girdi!

FETÖ 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı, Erdem, yakalama kararının ardından bugün tekrar tutuklandı.