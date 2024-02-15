Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından değişimcilerin kazan kaldırdığı ve devamında genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel'in geçtiği CHP'de kriz, yerel seçimlerde aday gösterme süreciyle artarak devam etti. Bu bağlamda gündeme gelen son isim Eren Erdem oldu.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in son dönemde parti yönetimine yaptığı eleştiriler nedeniyle 'kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği' öne sürüldü.

Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na küfrettiği mesajları ifşa etti

Özer'in CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, WhatsApp grubunda ettiği küfrün ekran görüntüsünü paylaşan Erdem, "Ben, Genel Başkanına küfreden bir Yüksek Disiplin Kurulu başkanına asla savunma yapmam! Bana soruşturma açmak haddi değildir, önce küfrün hesabını versin" ifadelerini kullandı.



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Erdem şu açıklamayı yaptı:

1-) Ben, Genel Başkanına küfür eden bir Yüksek Disiplin Kurulu başkanına asla savunma yapmam! O kişi, benim nezdimde hükümsüzdür. Önce, paylaştığım görseldeki küfürün hesabını vermelidir! Bana soruşturma açmak haddi değildir!

2-) Ben, CHP’nin kapısına dayanıp parti kültürüne ihanet edercesine kapıya “koltuk atmadım!” Belediye koltuklarının eş-dost-akraba ilişkisiyle taksim edilmesine itiraz ettim. Bu, partililik icabı görevimdir. Bu görevi icra için kimseden icazet almam!

3-) Ben, hakkı yenmiş ve kandırılmış aday adaylarımızın, ÖNSEÇİM vaadiyle aldatılmış taban ve örgütümüzün hak ve hukukunu savundum. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Bu konuda hiçbir güç beni engelleyemez!

4-) Eğer parti 5’li çetenin güdümüne giriyorsa; ortada bir BEKA SORUNU vardır! Kimse kusura bakmasın, partinin örgütünün ve tabanının sesi olarak; parti bir BEKA KRİZİ ile karşı karşıya kalırsa biz görevimizi yapar, talimatları “tüzükten” değil; Bursa Nutkundan alırız…

5-) Bana intikal eden bir ihtarname henüz yoktur. Eğer olursa, irademi; şahsiyet ve meselemi örgütüme teslim ederim. Onlar gereğini yapar.

Saygılarımla.